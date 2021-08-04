«ابتكار» كهرباء دبي ومركز الشباب العربي ينظمان ورشاً تقنية حول الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مركز الشباب العربي سلسلة من الورش التدريبية التقنية الافتراضية حول الطاقة النظيفة.

شارك في الفعالية التي استمرت يومين ما يزيد على 100 شاب وشابة من المتخصصين في تقنية المعلومات والهندسة والعلوم التطبيقية ومختلف قطاعات التكنولوجيا والمنخرطين في برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي التابع لمركز الشباب العربي.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي الذي نتعاون فيه مع شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات الرائدة في قطاعات الابتكار يوفر تدريباً نوعياً للشباب في تخصصات التكنولوجيا الناشئة والواعدة، بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المبتكرة ويشكل إضافة حديثة لبرامج ومبادرات مركز الشباب العربي الذي تأسس عام 2017 استجابة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المركز لتطلعات الشباب العربي وحرصاً على تلبية احتياجاته وتمكينه في أوطانه».

تحول

وأضافت معالي المزروعي: «تمنح الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومركز الابتكار التابع لها - الذي يطور ويطبق الحلول الذكية في التحول الرقمي ويقود الأبحاث النوعية في ابتكارات الطاقة المتجددة ويشرف على تطوير عمليات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم - الشباب فرصة لتعلم خبرات غير مسبوقة واكتساب مهارات متقدمة بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي احتفل به العالم في شهر يوليو كما تدعم المواهب العربية الشابة المشاركة في برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي في نسخته الأولى التي تضم شباباً وشابات من 15 دولة عربية استفادوا من أكثر من 80 دورة تخصصية ينجزها مركز الشباب العربي تباعاً بالتعاون مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية ومراكز الابتكار المتميزة».

يعتبر (مركز الابتكار) أول وأكبر مركز حكومي يحصل على علامة «بمجهود الشباب» من المؤسسة الاتحادية للشباب ويضم فريقاً من الكوادر الإماراتية الشابة، ويعمل على صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية.

ويعد المركز منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات وسيعمل على بناء تعاون قوي مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات في الابتكار وتبادل المعارف.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أضحت دولة الإمارات نموذجاً مضيئاً لتمكين الشباب ومنارة للأمل والابتكار ومركزاً لجذب المواهب الشابة المبدعة من أنحاء العالم كله، مشيراً إلى مقولة سموه «الشباب قوة الأوطان وأملها في بناء الغد وبطاقاتهم يبنى المستقبل وتعمل على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم ومعارفهم واستثمار طاقاتهم لا سيما في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة ليكونوا مساهمين فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسخير البحوث وأحدث التقنيات المبتكرة».

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