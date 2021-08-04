«النيابة الاتحادية»: 99 % إنجاز القضايا المعروضة خلال يوليو الماضي

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أظهر أحدث تقرير إحصائي أصدرته النيابة العامة الاتحادية أمس، مواصلة كل الإدارات والأقسام التابع لها، جهودهم الحثيثة في المحافظة على نسب إنجازها المرتفعة بواقع 99% من إجمالي الملفات المعروضة خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يرسخ جاهزية واستمرارية عمل النيابات على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته النيابة العامة الاتحادية عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد بلغ إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة «عن بُعد»، 692 تحقيقاً، تم إجراؤه باستخدام خاصية «الفيديو كونفرنس».

ووفقاً للأرقام فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المنجزة «عن بُعد» خلال الشهر الماضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الاتحادية، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية بلغ نحو 10 الآف و804 طلبات، فيما وصل إجمالي عدد الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة الاتحادية، 7 آلاف و61 إجراءً.

وبلغ إجمالي عدد الأوامر الجزائية الصادرة خلال شهر يوليو الماضي نحو 669 أمراً، وعدد القضايا المتصرف بها 2388 قضية، فيما تم حفظ 524 قضية معروضة.

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