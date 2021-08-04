«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تقدم نصائح للمزارعين خلال فترة الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت (هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية) مجموعة نصائح وإرشادات من شأنها تقليل الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على المزروعات خلال فترة الصيف.

ودعت الهيئة في هذا الشأن أصحاب وعمال المزارع إلى ضرورة مراقبة عملية الري لضمان بقاء رطوبة التربة كافية ومتجانسة خلال موسم النمو والتأكد من نظافة الماء المستخدم في الري السطحي للمحصول، وضرورة اتباع ممارسات الري الجيدة وتجنب الري خلال أوقات الذروة مع مراعاة الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، وعلى فترات متقاربة حرصاً على عدم تبخر المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار موضحة أن الري المسائي أو في الصباح الباكر يسمح للنبات بالاحتفاظ بالرطوبة خلال ساعات النهار الحار.

محاصيل

وصنفت الهيئة النصائح والإرشادات المقدمة للمزارعين حسب نوع الزراعة والمحاصيل المزروعة، وفيما يخص مزارع الحقل المكشوف نصح خبراء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باستغلال فترة الصيف في إجراء التعقيم الشمسي، الذي يمثل خطوة مهمة في عملية الزراعة، حيث يمكن للمزارعين إجراء تعقيم شمسي كامل للتربة خلال فصل الصيف ابتداء من شهر مايو إلى نهاية أغسطس من خلال تغطيتها بشرائح البلاستيك الشفاف أو الأسود (بولي إثيلين) والمعامل بالأشعة فوق البنفسجية، وذلك لرفع درجة حرارة التربة والقضاء على الآفات والنيماتودا والأعشاب الضارة.

تعقيم المزارع

أشارت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن المزارع التي تتبع نظام الزراعة في البيوت الشبكية يمكنها هي الأخرى إجراء التعقيم الشمسي خلال فترة الصيف بعد إزالة الغطاء الشبكي وتعريض التربة للشمس وتعقيمها للتخلص من الآفات والأعشاب الضارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز