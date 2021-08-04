57 خبيراً يناقشون تحسين إنتاج محصول نخيل التمر

المصدر: أبوظبي - وام

كشف اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الأرينينا)، أنه سيقوم بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بتسهيل تنفيذ أنشطة وتشغيل منصة البحث والتكنولوجيا والإبداع لنظام الإنتاج المتكامل لمحصول نخيل التمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل تحديد أولويات البحث والتقنيات المتاحة والابتكارات والممارسات التقنية المتعلقة بسلسلة قيمة محصول نخيل التمر.

نموذج

وأوضح (الأرينينا) أنه بناءً على ذلك، سيتم إنشاء وتشغيل نموذج إقليمي لمنصة البحث والتكنولوجيا والإبداع بما في ذلك نظام المراقبة والتقييم لنظام الإنتاج المتكامل لنخيل التمر، وسيركز هذا النموذج بشكل أساسي على توسيع نطاق ومشاركة نتائج البحوث والتقنيات والإبداعات الواعدة لصغار المنتجين وذوي الاهتمام المعنيين.

جاء ذلك في ندوة افتراضية نَظَّمَتها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مساء أمس بعنوان «جهود وإنجازات اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الأرينينا) في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي» قدمها الأستاذ الدكتور رضا شبلي الأمين التنفيذي لاتحاد (الأرينينا) بحضور 57 من الخبراء والمختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام، يمثلون 13 دولة. ويتألف اتحاد الأرينينا من العديد من الشبكات ومنها شبكة نخيل التمر التي تضم العديد من خبراء التمور في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.



نشر المعرفة

أشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أن المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور.

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