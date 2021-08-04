«شخبوط الطبية» تفتتح عيادة جديدة لطبّ المراهقين في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة، والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» و«مايو كلينك»، رسمياً، عن إطلاق عيادة جديدة لطبّ المراهقين في أبوظبي، تُمثل إضافة جديدة لمجموعة الخدمات التي تقدمها المدينة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور فيليب فيشر، استشاري طب الأطفال والمراهقين ورئيس قسم طبّ المراهقين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يتميز منهجنا الفريد بتخصصه في استهداف مجموعة الشباب في سن المراهقة، والذين يُصنفهم القطاع الطبي بشكل عام ضمن فئة الأطفال والصغار. ولكن المرضى في هذه السن يُظهرون احتياجات مختلفة مما يجعل المراهقين عالقين بين مرحلتي الطفولة والبلوغ من منظور الرعاية الصحية».

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