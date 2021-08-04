محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية البحرينية أحد أهم مرتكزات العمل الخليجي المشترك

المصدر: المنامة - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما وصل إليه التعاون والعمل المشترك من مستوى متميز وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم والتنمية ومصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك حمد بن عيسى، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق ــ الذي يضم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ــ في قصر الصخير.. وذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تزداد رسوخاً بفضل حرص قيادتيهما المشترك على تنميتها على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية - البحرينية تعد أحد أهم مرتكزات التعاون والعمل المشترك الخليجي والعربي وتستمد قوتها وخصوصيتها من الثوابت والرؤى المشتركة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.

كما أكد سموه الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي مع البحرين لما فيه الخير للشعبين وشعوب المنطقة.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

واستعرض الجانبان في اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات.

من جانبه، رحب جلالة ملك البحرين بزيارة سموه والوفد المرافق إلى بلده الثاني البحرين.. وتبادلا الأحاديث الودية بشأن العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين والقائمة على أواصر القربى والمحبة والإيمان الراسخ بوحدة المصير والتعاون المشترك.

وحمل جلالة ملك البحرين سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وأطيب تمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية.

وأكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تستند إليه من تاريخ ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين.. سيراً على نهج الآباء المؤسسين وما جمعهما من تاريخ من المحطات المضيئة والعلاقات الثنائية والمواقف المشتركة الثابتة التي وضعت اللبنات الأولى لهذا النهج الذي يحرص على الحفاظ عليه أبناء البلدين الشقيقين.

وأشاد جلالته بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين من مستوى عالٍ وما تشهده من تنسيق مستمر وسياسات طموحة متطابقة ورؤية استراتيجية مشتركة لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

فيما حضرهما من جانب المملكة.. الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة ملك البحرين، واللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار صاحب الجلالة للشؤون الدبلوماسية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى قاعدة الصخير الجوية في وقت سابق أمس حيث كان في استقباله صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في المملكة.

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