المصدر: البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن خطوات تجديد جواز السفر في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد تجديد الجواز عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

خطوات تجديد جواز السفر..

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-اختيار خدمة إصدار جواز سفر.

-اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.

-اختيار تجديد الجواز من قائمة سبب إصدار جواز السفر.

-التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها في حال تطلب الأمر ذلك.

-دفع الرسوم المستحقة.

-استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.

خطوات تجديد جواز السفر من خلال المحادثة الافتراضية

- ستظهر في البداية للمستخدم شاشة المحادثة الافتراضية، قم بالتعريف عن نفسك من خلال الإجابة على سؤال من فضلك أخبرني ما هو اسمك؟.

- بعد ذلك سيقوم المساعد الافتراضي بالترحيب بك وإظهار قائمة الخدمات التي يستطيع مساعدتك بها. قم بالضغط على التقدم بطلب الخدمة.

- الضغط على خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين أو كتابة رقم الخدمة.

- سيطلب المساعد الافتراضي رقم الهوية الإماراتية قم بإدخاله.

- إدخال تاريخ الميلاد بالصيغة المطلوبة.

- الضغط على الرابط الخاص بتقديم الخدمة.

- سيقوم المساعد الافتراضي بإعادة توجيه المستخدم إلى شاشة تقديم الخدمة، قم بمراجعة المعلومات ومن ثم الضغط على أيقونة التالي.

- الضغط على ادفع من أجل إتمام العملية والحصول على الخدمة.

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