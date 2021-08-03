25 ألف مستفيد من أضاحي «الإحسان الخيرية»

المصدر: عجمان - البيان

انتهت جمعية الإحسان الخيرية من توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها في مقرها الرئيسي بإمارة عجمان، وفرعيها بإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وبلغ عدد المستفيدين 25 ألف مستفيد، ويعد مشروع الأضاحي من المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية بشكل سنوي، تيسيراً على المحسنين والمضحين في إيصال اللحوم إلى الأسر المحتاجة والحالات الإنسانية، بهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وتأكيداً على تعميق مبادئ التكافل الاجتماعي، وترسيخ شمولية العمل الخيري والإنساني بين مختلف شرائح المجتمع من الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود.

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