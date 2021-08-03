الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف شمالاً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/ س والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند 11:36 والمد الثاني عند 21:53، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 07:59 والمد الثاني عند الساعة 18:01، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 01:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 31 85 20

دبي 43 33 80 15

الشارقة 44 31 85 20

عجمان 43 33 85 25

أم القيوين 43 31 85 25

رأس الخيمة 42 33 75 30

الفجيرة 41 31 85 35

العين 47 30 60 20

ليوا 47 29 75 15

الرويس 47 31 80 15

السلع 46 31 80 20

دلما 40 32 85 20

طنب الكبرى 39 33 80 25

طنب الصغرى 39 33 80 25

أبو موسى 39 33 80 25.

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