الموارد البشرية بالشارقة تعين 1672 باحثاً عن العمل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية و عضو المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه دائرة الموارد البشرية بتعيين المواطنين في الوظائف الشاغرة ، حيث عينت الدائرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي ألفا و672 باحثا وباحثة عن العمل في مختلف مدن ومناطق الامارة في القطاعين العام والخاص ، كما اكد أنه تم تنظيم 130 برنامجا تأهيليا في مختلف التخصصات استهدفت 7 آلاف باحث عن العمل خلال 7 اشهر ، لافتا الى أن تلك البرامج التي تؤهل المواطنين والمواطنات للعمل سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري .



متابعة



قال ذلك خلال مداخلة له ظهر امس عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة ، والتي أكد خلالها ان هناك متابعة واشرافا مباشرا من صاحب السمو حاكم الشارقة فيما يتعلق بتوفير الوظائف للباحثين والباحثات عن العمل في امارة الشارقة ، فتم التنسيق مع كافة الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة لمعرفة الاحتياجات الفعلية من الوظائف لتلك الجهات سواء اكانت وظائف ادارية ام تخصصية ، اضافة الى التنسيق مع دائرة الاشغال العامة لمعرفة المشاريع الحكومية التي تسيدها حكومة الشارقة ، فتم تحديد الوظائف المطلوبة لكل مشروع من تلك المشاريع ، كما تم وضع خطة كاملة للتدريب والتأهيل باستهداف الباحثين عن العمل بحسب التخصصات المطلوبة والتي اعتمدت للدوائر الحكومية .



لجان

واضاف بن خادم أن التعيين والاختيار يتم من خلال لجان مشكلة من كل جهة من خلال فرق عمل تعمل لقاءات مع الباحثين عن العمل ، فتم تعيين ألف و672 من الباحثين عن العمل ، منهم ألف و309 باحثين تم تعيينهم في حكومة الشارقة و363 في القطاع الخاص ، متجاوزين التحديات التي افرزتها جائحة ( كوفيد 19 ) بفضل التعاون المثمر مع كافة الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي و الخاص ، حيث بمقدور الكفاءات المواطنة المتميزة من العمل في ذلك القطاع الواعد ، لافتا الى أن كافة المشاريع التي تم افتتاحها خلال العام الجاري في عدد من المدن ، المدام وخورفكان وخلافهما ، ففي مدينتي الشارقة والحمرية بلغ عدد الوظائف فيهما 647 وظيفة ، منهم 492 ذكورا و156 من الاناث ، وفي المنطقة الوسطى 444 عدد الوظائف ، منها 238 للذكور و206 للإناث ، وفي خورفكان 68 عدد الوظائف ، منهم 47 للذكور و21 للإناث وفي كلباء عدد الوظائف 89 ، منها 66 للذكور و23 للإناث .

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