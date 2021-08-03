الإمارات تستثني فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول الممنوع القدوم منها

المصدر: البيان

أعلنت الطوارئ والأزمات و الطيران المدني عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها والتي تشمل كلاً من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا وذلك اعتباراً من تاريخ 5 أغسطس.

وتشمل هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يوم على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.

وسيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة

كذلك سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملين الإقامة السارية والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

وسيتطلب من جميع هذه الفئات تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة من الجهات المعنية في الدولة للفئات المطلوب منها هذه الشهادات.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بتقديم فحص مخبري (PCR) مسبق خلال (48) ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code واجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة.

بالإضافة إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال القادمين ومنها الحجر الصحي وفحوصات PCR عند الوصول وبعده بالإضافة للمتابعة والمراقبة الصحية للقادمين.

وسيتم استئناف السفر لركاب الترانزيت من جميع الدول التي تم وقف مسافرين الترانزيت منها مسبقا بشرط التأكد من قبول الوجهة الأخيرة للمسافر مع تقديم فحص مخبري خلال 72 ساعة من وقت المغادرة وستعمل مطارات الدولة على تخصيص صالات خاصة لركاب الترانزيت.



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