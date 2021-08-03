فلكيا ..الثلاثاء 10 أغسطس رأس السنة الهجرية في غالبية العالم الإسلامي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

تتحرى غالبية دول العالم الإسلامي هلال شهر محرم لعام 1443هـ يوم الأحد 8 أغسطس 2021، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم عند الساعة 1:50 ظهرا بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يوم الأحد مستحيلة من شرق العالم الإسلامي وغير ممكنة من باقي أجزائه، وهناك إمكانية لرؤية الهلال يومها من خلال التلسكوب فقط وبصعوبة من أجزاء من القارة الأمريكية.

وصرح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي بأنه لا توجد إمكانية لرؤية الهلال يوم الأحد من أي مكان في العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، فعليه ومن المتوقع أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية دول العالم الإسلامي.

وأشار إلى أنه بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 08 أغسطس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ففي أبو ظبي، سيحدث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، وفي جاكرتا سيحدث الاقتران بعد غروب الشمس وسيغيب القمر قبل غروب الشمس، وعليه فإن رؤية الهلال من جاكرتا ومن أبوظبي مستحيلة.

وفي مكة المكرمة، سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 40 دقيقة فقط، وفي الرياض، سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 دقيقة فقط، وفي عمّان والقدس، سيغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و29 دقيقة. في القاهرة، وسيغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و38 دقيقة

وتجدر الإشارة إلى أن أقل مكث للهلال وإمكانيه رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

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