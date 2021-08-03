أطباء أبوظبي يطورون طريقة لعلاج مرض يصيب 5 من كل مليون شخص

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

تمكن أطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، التخفيف من معاناة مريضة عانت لـ 30 عاماً، من مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية. حيث شخص الأطباء حالة دانيا المالكي، بأنها مصابة بالورم الحبيبي اليوزيني، مع التهاب الأوعية الدموية «EGPA»، وهو مرض نادر، لا تتجاوز نسبة الإصابة به 5 من كل مليون شخص. وقال الدكتور فولفيو سالفو اختصاصي المناعة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: دانيا كانت تعاني من أعراض شديدة منذ وقت طويل جداً، كصعوبة التنفس والسعال. وأضاف: بعد بدء العلاج الجديد، باستخدام الحقن، بدأ فريق الرعاية الصحية، بتقليل جرعة الأدوية الأخرى ثم مع تحسن حالتها، صارت قادرة على الاستغناء عن مثبطات المناعة.

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