«البنية التحتية» و«طرق دبي» تستعرضان أفضل ممارسات النقل وترشيد الطاقة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع النقل وترشيد الطاقة، وعدداً من الموضوعات المشتركة.

جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي عقد «عن بعد»، التقى فيه مسؤولون من إدارة الدراسات والبحوث والتطوير بالوزارة، وإدارة المعرفة والابتكار من الهيئة، حيث بحثوا آليات العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى تبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يعزز مصلحة العمل في الجانبين، ويدعم الجهود للعبور بسلاسة واقتدار للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً للريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.

تعاون

ويأتي الاجتماع، في إطار سعي الجانبين إلى تقوية أواصر التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على منظومة العمل، ويعزز الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، لا سيما قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وتم خلال الاجتماع، التعريف بآلية ومنهجية البحوث المؤسسية، وإعداد الدراسات، واختيار الشركاء، ومنهجية الاستثمار والإنفاق في الدراسات، إلى جانب آلية النشر عبر المؤتمرات والمنصات العلمية.

ومن جانب آخر، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بإدارة الدراسات والبحوث والتطوير، اجتماعاً «عبر تقنية الاتصال المرئي»، مع جامعة خليفة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة الخطوات العملية في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة، كما تم تحديد المستهدفات المستقبلية المتعلقة بالدراسات والبحوث المرتبطة بمجال عمل الوزارة، ودعم تعاون الوزارة مع الجهات الأكاديمية الرائدة في مجال البحث العلمي.

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