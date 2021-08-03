226.8 ألف زيارة لمركز السكري بدبي منذ 2009

المصدر: (دبي ـ عماد عبد الحميد)

كشفت الدكتورة عزة عبد العزيز بن حسين أخصائي أول في مركز دبي للسكري بأن عدد المرضى المسجلين في مركز دبي للسكري وصل إلى 13878 مريضاً من مختلف الأعمار من عام 2009 ولغاية شهر يونيو 2021 ووصل عدد الزيارات التي قاموا بها للمركز وصل إلى 226،829 زيارة منها 9009 من يناير وحتى مارس 2021.

وأوضحت أن المركز طبق وما زال يطبق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية منذ بداية جائحة «كوفيد 19» ولغاية الآن، حيث تم تقسيم المراجعين إلى قسمين الفئة الأولى كبار المواطنين والمرضى ممن يعانون من نسبة معتدلة من السكري التراكمي وكبار المواطنين، حيث تم عمل عيادات تلفونية وإعطاؤهم الإرشادات وتم تأمين توصيل الأدوية لمنازلهم من خلال دوائي وزاجل بالتنسيق مع الصيدلية. أما بالنسبة للمراجعين من ذوي السكري التراكمي المرتفع فتم الطلب منهم الحضور للمركز في مواعيد محددة وفق إجراءات صارمة كما تم عمل مسح النظام الإلكتروني سلامة للتأكد من عدم إصابتهم بمرض «كوفيد 19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز