5 عيادات للجلدية بمستشفى الجامعة بالشارقة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة ميرنا أبو حجلة اختصاصية الأمراض الجلدية بمستشفى الجامعة بالشارقة في تصريح لـ«البيان» أن أكثر الأمراض الجلدية انتشاراً حب الشباب وأكزيما والفطريات التي يحدثها التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إضافة إلى البهاق والصدفية، كما أن تلك الأمراض تنقسم إلى أمراض مناعية، ومنها البهاق والصدفية وأخرى بسبب العدوى، وهي الفطريات والفيروسات، كما أن العلاج يختلف باختلاف المرض، فمنه ما هو موضعي وآخر بخلاف ذلك، مبينة أن هناك 5 عيادات للجلدية بمستشفى الجامعة تستقبل الواحدة منها من 300 – 400 مريض شهرياً، كما تم تزويد العيادات أحدث الأجهزة الطبية.

90 عاماً

وقالت: إن أعمار المراجعين من المرضى تتراوح من بضعة أشهر إلى 90 عاماً، فيما تختلف الأمراض في ما بينهم، فالكبار في العمر يشعرون بالحكة ويصابون بأنيميا والجفاف، أما الأطفال فيصابون بأكزيما، كما أنه - أحياناً - يتم إجراء عمليات جراحية لبعض المرضى لأخذ عينة من الجلد بهدف تشخيص المرض، إضافة إلى الكي الكهربائي والكي بالتبريد، كما أن عدد المراجعين في مثل تلك الحالات يومياً يتراوح ما بين حالة وحالتين، مبينة أن علاج مرض أكزيما والبهاق يتطلب وقتاً، فيكون العلاج بالكريمات والعلاجات البيولوجية عن طريق الإبر وهي مكلفة وبإمكانها أن تحسن حالة المريض.

وأضافت اختصاصية الأمراض الجلدية بمستشفى الجامعة بالشارقة: إن العلاج يكون بالكي البارد والكي الكهربائي لقطع الزوائد الجلدية والشامات المرتفعة، كما أن هناك جهاز ليزر حديثاً وهو أكزايمر ويستخدم لعلاج مرض البهاق ومرض الصدفية، ومن الأجهزة الأخرى تلك التجميلية والتي تتوافر بأعداد كافية، كما يتم التركيز في العيادات الجلدية على الأمور السريرية الطبية.

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