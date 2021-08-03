سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين عبيد الطنيجي مديراً لبلدية الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض، البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 2021م بشأن نقل وترقية وتعيين مدير عام لبلدية مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن ينقل عبيد سعيد عبيد الطنيجي، مدير بلدية منطقة البطائح، إلى بلدية مدينة الشارقة، ويرقى إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً عاماً لبلدية مدينة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

اعتماد

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، مسميات لبعض الطرق وإعادة إصلاحات وتطوير لبعضها في مدينة الذيد، منها ميدان محمد بن علي بن هويدن، وشارع الشهيد سلطان محمد بن هويدن، وميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي، ثم ميدان وشاح الذي يتقاطع مع شارع خورفكان، ثم شارع وشاح، وميدان راشد بن محمد بن حامد الطنيجي، وشارع راشد بن سالم بن فاضل، بتكلفة 100 مليون درهم. جاء ذلك على لسان المهندس علي بن سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة أمس.

ويشمل التطوير توسعة شارع الشهيد سلطان محمد بن هويدن وشارع وشاح إلى 3 حارات وشارع خدمة في الاتجاهين، وتطوير وتوسعة شارع الشهيد راشد بن سالم بن فاضل إلى 3 حارات ومواقف وممشى على الجانبين.

من جانب آخر، أكد السويدي أن صاحب السمو حاكم الشارقة أمر بإنشاء مسلخ أوتوماتيكي في مدينة الذيد بعد نجاح مسلخ الشارقة في منطقة الصجعة بسوق المواشي – خصوصاً – خلال عيد الأضحى المبارك، فبلغ عدد الأضاحي التي استقبلها ما يقارب 8 آلاف أضحية، ما يعد تجربة جديدة وناجحة.

وبين أن إنجاز المشروع سوف يكون خلال عام من الآن، وسوف يكون بالتزامن مع إنشاء مسلخ كلباء لخدمة أهالي المدينتين.

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