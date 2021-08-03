جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تستقبل 403 مشاركات محلية ودولية

المصدر: الشارقة - البيان

تلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظّمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، 403 ملفات للمشاركة في دورتها الثامنة التي تتزامن مع الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021.

قبول

وأوضح المركز الدولي للاتصال الحكومي أن العدد الإجمالي للملفات التي تم قبولها للمنافسة على الجائزة ضمن فئاتها الـ14 بلغ 212 ملفاً، منها 38 ملفاً من إمارة الشارقة، و145 ملفاً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، و29 ملفاً من مختلف البلدان حول العالم ومنها المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ولبنان، والسودان، وباكستان، ودولة الكويت، وسوريا، والأردن، والمملكة المغربية، وغيرها.

توعية

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «تعكس الملفات المشاركة في دورة هذا العام من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي طبيعة المرحلة الاستثنائية التي شهدتها فرق ودوائر الاتصال الحكومي في العالم في العامين الماضي والجاري، وبشكل خاص ما يتعلق بإدارة الأزمات وتصميم وإطلاق الحملات الخاصة بجائحة كورونا من ناحية التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، إذ تميزت هذه الملفات بأنها أكثر تخصصاً وتكثيفاً وتركيزاً على القضايا الجوهرية، الأمر الذي يؤكد نجاح الجائزة في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ودورها في نشر ثقافة الاتصال الحكومي».

وعقدت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي اجتماعها يوم 25 يوليو المنصرم لاختيار الفائزين ضمن الفئات المختلفة بعد الانتهاء من مرحلة الفرز الأولي.

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