وصول القوات الجوية المصرية المشاركة في تمرين «زايد 3»

المصدر: أبوظبي - وام

وصلت أمس وحدات من القوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إلى الدولة للمشاركة في تمرين «زايد 3» مع القوات الجوية والدفاع الجوي، والذي يقام بين وزارة الدفاع، والقوات المسلحة المصرية ويستمر لمدة 10 أيام. ويعد هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين زايد التي تقوم بها قواتنا المسلحة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بغرض زيادة التنسيق والتعاون في ما بينها.

ويهدف التمرين إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانب الإماراتي والجانب المصري من خلال تنفيذ التمارين المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات «التخطيط والإدارة والقيادة والسيطرة» وتخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات للقوة الجوية المشاركة بالتمرين لكلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين العناصر المشاركة في التمرين، وذلك بهدف توحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق. وسوف يتم تنفيذ هذا التمرين على ثلاث مراحل تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات الجوية المضادة دفاعية وهجومية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وسوف تتخلل فعاليات التمرين العديد من التدريبات المشتركة والمناورات الجوية التكتيكية، وفق تسلسل مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط المعدة مسبقا لتطوير الجاهزية العملياتية. وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات راسخة في كل المجالات وبينها التعاون العسكري الذي زادت من قوته مناورات وتدريبات بين البلدين براً وبحراً وجواً.

وتستند العلاقات بين الإمارات ومصر إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل مع هذه المتغيرات بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي.

وفي إطار الأزمات التي تشهدها المنطقة، شرعت الدولتان في إجراء شراكات متواصلة في مجال التعاون العسكري، بمشاركة الجيشين في عمليات تدريب عسكرية مشتركة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المختلفة.

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