شرطة دبي توزع 100 قبعة ووجبات غذائية على العمال

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرصها على ترسيخ القيم الإنسانية، وسعيها الدائم لتعزيز قيم التكافل والتراحم، نظم مركز شرطة حتا بالتعاون مع فريق روح الاتحاد التطوعي، مبادرة مجتمعية استهدفت فئة العمال في مناطق الاختصاص، بتوزيع «قبعات مظلية» على 100 عامل، إضافة إلى وجبات غذائية.

وقال العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن المبادرات الإنسانية والمجتمعية من أبرز خطط شرطة دبي لتحقيق توجهها الاستراتيجي في إسعاد المجتمع، إضافة إلى مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ قيم التطوع الداعية إلى التراحم والتكافل والعطاء، وما تخلّفه هذه المبادرات من أثر طيب على تقوية العلاقات الإنسانية وتوفير الأمان في المجتمع.

وأكد العقيد الكتبي أن المبادرة تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات المتواصلة التي تنفذها شرطة دبي، سواء المجتمعية أو التوعوية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والمنظمات، منوهاً باتخاذهم إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام التام بالتعليمات والاشتراطات الصحية كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

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