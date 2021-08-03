«كهرباء دبي» تنصح باستخدام المصابيح الموفرة للطاقة

المصدر: دبي- البيان

في إطار حملتها لتسليط الضوء على النصائح الترشيدية التي تقدمها لخفض استهلاك الكهرباء والمياه، نوهت هيئة كهرباء ومياه دبي، بضرورة الاستفادة من المزايا المتطورة الصديقة للبيئة للأجهزة الكهربائية المنزلية، لخفض استهلاك الكهرباء والمياه.

وتؤكد الهيئة على أهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة (LED)، داخل وخارج المنزل، حيث إنها أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء من المصابيح العادية، كما أنها تصدر حرارة أقل، وعمرها الافتراضي أطول، ومن حيث التحكم في التشغيل، توصي الهيئة باستخدام أجهزة استشعار الضوء، لضمان فصل الإضاءة الخارجية طوال وقت النهار، أو استخدام المؤقتات الزمنية التي تتحكم في فصل وتشغيل الإضاءة خلال فترات محددة.

كما يمكن ترشيد الإضاءة الداخلية، من خلال استخدام مفاتيح تعتيم الإضاءة، واستخدام الإضاءة المباشرة التي تضيء الأجزاء الضرورية فقط من المكان، عوضاً عن إضاءة الغرفة بكاملها. علاوة على ذلك، تحث الهيئة على استخدام الطرق الحديثة والذكية للتحكم في الإضاءة، من خلال الأجهزة والهواتف الذكية.

وأشارت الهيئة إلى أن ضبط إعدادات العرض، وتباين الصورة، ودرجة السطوع في التلفاز، يمكن أن يسهم في خفض استهلاكه من الكهرباء، كما يتيح استخدام منظم الحرارة (ثيرموستات)، لضبط درجة حرارة مكيف الهواء، والتحكم بدرجة حرارة المكان.

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