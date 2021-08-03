«التوطين»: 10 أنواع تصاريح لاستقطاب المنشآت ما يناسبها من عاملين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد تصاريح العمل التي تصدرها لمختلف الفئات بلغ 10 أنواع، تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هذه التصاريح لتوظيف عاملين لديها بما يلبي احتياجاتها وفق إمكاناتها وحجم أنشطتها، ويأتي في مقدمة هذه الأنواع «تصريح عمل لبعض الوقت» يتيح للمنشآت تعيين عمال من المسجلين لدى الوزارة وغيرهم من المقيمين على أرض الدولة والعاملين في القطاع الحكومي والطلبة من سن 18 عاماً، وكذلك الإناث اللواتي في السن ذاتها وعلى إقامة ذويهن، وزوج وأبناء المواطنة، وفق ضوابط وشروط معينة، وذلك لتنفيذ أعمال لدى منشآت أخرى غير التي تستخدمهم في الوقت ذاته بحيث تقل ساعات تنفيذ هذه الأعمال عن ساعات عمل نظرائهم العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها مدة لا تزيد على سنة، مع إمكان الحصول على تصاريح أخرى للمدة ذاتها، ويقدم النوع الثاني من التصاريح «استقدام العامل من خارج الدولة» ميزة جلب عمال من الخارج وفقاً للشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين.

اشتراط وموافقة

ويتيح النوع الثالث «تصريح عمل مهمة» للمنشآت استقدام عامل من خارج الدولة لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، فيما يسمح النوع الرابع «تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم» بتعيين عمال من داخل الدولة ممن هم على إقامة ذويهم من الإناث أو الذكور من أزواج وأبناء المواطنات وتبلغ مدة هذا التصريح عامين، فيما يقدم النوع الخامس «تصريح عمل جزئي» خياراً للمنشآت باستقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد العمل الجزئي» ويستطيع بمقتضاه العامل سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته بعد حصوله على التصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً وذلك وفقاً لضوابط محددة، وتبلغ مدة التصريح عامين.

تعيين

أما النوع السادس «تصريح عمل انتقال» فيتيح للمنشآت تعيين عامل داخل الدولة بعد انتهاء علاقة عمله السابقة وفق الشروط والضوابط وتبلغ مدة التصريح عامين، فيما جاء النوع السابع «تصريح عمل مواطن/‏‏‏ أبناء دول التعاون» ليقدم للمنشآت خيار تعيين المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون، وتبلغ مدة التصريح عامين، كما وفر النوع الثامن «تصريح عمل حدث» فرصة لتعيين عامل من داخل الدولة ممن بلغ سن 15 ولم يتجاوز 18 عاماً وفقاً لشروط وضوابط تتضمن بيئة عمل مناسبة للحدث وتبلغ مدة التصريح عامين، وحدد النوع التاسع «تصريح تدريب أو تشغيل الطالب» خياراً لتدريب أو تشغيل طالب مواطن أو غير مواطن في داخل الدولة ممن بلغ سن 15 عاماً وفقاً لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين.

فرصة

ويقدم النوع العاشر «تصريح عمل مؤقت» الفرصة للمنشآت لتعيين عامل من داخل الدولة بعملٍ تقتضي طبيعة تنفيذه مدة لا تزيد على ستة أشهر في إحدى المنشآت غير التي يعمل فيها على أن يعود للعمل لدى صاحب العمل الأصلي بعد إتمام المدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز