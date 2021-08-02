مبادرة «نبرد عليهم» بمحطتها الثانية تسعد 1000 عامل في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

نظم فريق سفراء السعادة التطوعي، بالتعاون مع منصة متطوعين إمارات، مبادرة «نبرّد عليهم» للسنة الثانية على التوالي، في إمارة الشارقة، وتستمر بشكل أسبوعي حتى نهاية فصل الصيف، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك تحت رعاية الشيخ حميد بن عمار النعيمي، حيث أسعدت 1000 عامل من العمال العاملين في الإمارة.

وتهدف المبادرة إلى إسعاد الفئة العاملة في مختلف المواقع الإنشائية، لتخفيف حرارة فصل الصيف عليهم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في فترة الصيف، ولترسيخ معاني الإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، حيث تم توزيع المشروبات الباردة والمأكولات الخفيفة على أكثر من 1000 عامل.

وجاء تنظيم هذه المبادرة، بحضور أعضاء منصة متطوعين إمارات، وشركاء السعادة، وعدد من المشاركين من فريق سفراء السعادة، ومتطوعي فرسان السعادة الأطفال، الذين ساهموا في توزيع المشروبات الباردة والمأكولات الخفيفة، مع اتباع الإجراءات الوقائية خلال التوزيع.

وقال محمد العباسي مسؤول أول - إقليمي لمنصة متطوعي إمارات، إن المبادرة لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيراً، رغم حرارة الجو في الصيف، إلا أن المبادرة كانت بجودة عالية جداً، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وشكر القائمين والمتطوعين على جهودهم المبذولة في إسعاد الفئة العاملة وخدمة الوطن.

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