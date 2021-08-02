جمعية الإمارات الطبية تنتخب مجلس إدارة جديداً

المصدر: دبي ـ البيان

عقدت جمعية الإمارات الطبية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية عبر منصة مايكروسوفت «تايمز»، حيث تم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ـ 2020 وبرامج النشاط وخطة العمل لعام 2021 واختيار مدقق الحسابات وبحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وفي ختام أعمال الجمعية، تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الحالية 2021 ـ 2024 حسب التالي: الدكتورة مـوزة الشـرهان رئيس الجمعية، والدكتور خالد النقبي نائب الرئيس، والدكتورة فتحية العوضي أمين عام، والدكتورة مريم كلداري أمين الصندوق، والدكتور عبد الله شهاب رئيس اللجنة العـلمية، والدكتور زهير الفردان رئيسا للاتصال الجماهيري والعلاقات الدولية، والدكتورة نهلة المنصوري رئيس التطوير والتميز المؤسسي.

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