إنجاز 6700 نقطة توصيل غاز للمشروعات السكنية والتجارية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في النصف الأول من العام الجاري 6700 نقطة توصيل للمشروعات السكنية والتجارية في مختلف مناطق مدينة الشارقة وتم توصيل خدمات الغاز الطبيعي إلى 38353 من أجهزة الطبخ المنزلي في مدينة الشارقة بأحدث معايير ووسائل الأمان والسلامة، كما تم تغيير عدد من الصناديق واستبدالها بأخرى جديدة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية.

وأشار التقرير الإحصائي للنصف الأول من العام الجاري إلى أنه تم إنجاز 6700 نقطة توصيل للغاز الطبيعي تضمنت 5957 مشروعاً سكنياً و744 مشروعاً تجارياً.

جهود

وأوضحت المهندسة آمنة بن هدة مديرة إدارة الغاز الطبيعي أن الإدارة تواصل جهودها لإنجاز شبكة الغاز الطبيعي التي تعد أول شبكة للغاز الطبيعي في المنطقة وتوصيل الخدمات للأهالي في المناطق كافة، مبينة أن الإدارة تعمل على إنجاز شبكة الخطوط الرئيسة في مناطق الرقيبة والموردة بضاحية السيوح إذ تم إنجاز شبكة الخطوط في مناطق الرقيبة كافة من 1 إلى 8 بنسبة 100% .

كما تم إنجاز الشبكة بالكامل في منطقتي الموردة 1، 2 كما تم إنجاز 20% من شبكة الخطوط في الموردة وتم تجهيز المخطط لشبكة الموردة 5، 6 وفي انتظار الانتهاء من تسوية الأراضي للبدء بتنفيذ شبكة الخطوط الرئيسة وتم إنجاز شبكة مساكن نسمة بنسبة 100%.

تكثيف

وأشارت إلى أن الهيئة تكثف جهودها في مجال تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي والتي تأتي في إطار حرصها على الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً عن الغاز المسال (الأسطوانات) للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم وتحرص على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي في المناطق كافة، والعمل جارٍ على تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

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