تكريم موظفي الواجهة الأمامية وفريق الاستدلال المرئي بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ‏عدداً من موظفي الواجهة الأمامية في مراكز إسعاد المتعاملين المتميزين في تقديم الخدمات وفق أفضل معايير السعادة للمتعاملين.

وكما قام بتكريم فريق عمل «الاستدلال المرئي» بمركز شرطة كلباء الشامل، لجهودهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية ‏المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق ‏معايير الجودة والكفاءة والشفافية.‏

وجاء التكريم ضمن منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين التي تنتهجها شرطة الشارقة، واهتمامها بتكريم ‏المتميزين ‏تقديراً لجهودهم المتميزة في العمل.

إشادة

وأشاد اللواء الشامسي بجهود المكرمين نظير ما قدموه من جهود ملموسة في خدمة المتعاملين وأفراد المجتمع، مثنياً على موظفي الواجهة الأمامية لتحقيقهم أقل زمن تقديم الخدمة وتحسين الإنتاجية بنسبة 50% في الربع الثاني من العام الجاري.

كما أثنى على حرص وتفاني فريق الاستدلال المرئي بأداء واجبهم على أكمل وجه، وبالصورة التي تعكس حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات ‏للمتعاملين بكل سهولة ويسر، سعياً إلى تعزيز جودة الحياة، حاثاً لهم على الاستمرار في التميز والارتقاء بالمنظومة الشرطية.

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