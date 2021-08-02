بلدية الشارقة تستقبل 2360 مكالمة وتضبط 22 قصاباً جائلاً

المصدر: الشارقة – البيان

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن تنظيم أكثر من 1763 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل في عطلة عيد الأضحى المبارك ضمن جهودها وخطتها في العيد للتأكد من التزام هذه المنشآت المعايير والضوابط الصحية كافة المنظمة لسير العمل والالتزام كذلك بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تم الإعلان عنها سابقاً وجرى تعميمها وتوعية العاملين في هذه المنشآت بها وبأهمية تطبيقها، إذ استقبلت 2360 مكالمة وضبطت 22 قصاباً جائلاً.

وأكدت الشيخة شذا المعلا مساعدة المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن البلدية شكلت فريقاً من المفتشين للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والتفتيش المستمر على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز والكافتيريات وعلى محال بيع اللحوم والأسماك، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل إذ تشهد هذه المنشآت إقبالاً كبيراً من الجمهور في العيد، ولذا حرصت البلدية على متابعتها بدقة، وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية عليها أكثر من 1763 زيارة في أيام العيد.

بلاغات

من جانبه أفاد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، بأن مركز الاتصال استقبل نحو 2360 مكالمة في أيام العيد تنوعت ما بين استفسارات عامة وبلاغات وفرص تحسين واقتراحات وطلبات مختلفة، والتي تم التعامل معها بمنتهى الجدية ومتابعتها جميعها بالدقة اللازمة، مشيراً إلى أن المركز استقبل اتصالات الجمهور على مدار الساعة والرد عليها في وقت قياسي.

وأكد أن فرق التفتيش البلدي كثفت من جولاتها في العيد للتعامل مع أي سلوكات سلبية أو مشوهات للمظهر العام وخصوصاً التأكد من عدم بيع وترويج الألعاب النارية أو التعامل مع القصابين الجائلين، وقد أسفر عن هذه الجولات ضبط 22 قصاباً جائلاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، لما يشكلونه من خطر على الصحة العامة والبيئة.

تدابير

من جهته أوضح علي عبيد الحمودي مدير إدارة الاتصال المؤسسي أن حدائق مدينة الشارقة استقبلت الجمهور وفق تدابير وقائية وضوابط تضمن التباعد الاجتماعي، إذ استقبلت الحدائق نحو 73 ألف زائر في العيد، وقد عملت البلدية على توفير أجواء مثالية للزوار لقضاء أوقات ممتعة.

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