طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا.ً

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف .. فيما سيحدث المد الأول عند 09:41 والمد الثاني عند 20:59 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:53 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.

أما في بحر عمان يكون خفيفا .. فيما سيحدث المد الأول عند 16:24 والمد الثاني عند الساعة 07:59 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند الساعة 00:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 46 31 75 20

دبي 43 30 70 20

الشارقة 42 30 70 25

عجمان 42 32 80 20

أم القيوين 44 30 80 20

رأس الخيمة 45 30 70 20

الفجيرة 40 33 80 30

العين 46 31 55 15

ليوا 48 30 50 15

الرويس 48 32 70 15

السلع 45 32 75 20

دلما 43 33 80 20

طنب الكبرى 42 32 80 20

طنب الصغرى 42 32 80 20

أبو موسى 41 33 80 20

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