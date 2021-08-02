حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم لتطوير طرق بالذيد
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم مسميات لبعض الطرق واعادة اصلاحات وتطوير لبعضها في مدينة الذيد ، منها ميدان محمد بن علي بن هويدن وشارع الشهيد سلطان محمد بن هويدن وميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي ، ثم ميدان وشاح الذي يتقاطع مع شارع خورفكان ، ثم شارع وشاح ، وميدان راشد بن محمد بن حامد الطنيجي وشارع راشد بن سالم بن فاضل ، بتكلفة 100 مليون درهم ، ويشمل التطوير توسعة شارع الشهيد سلطان محمد بن هويدن وشارع وشاح إلى 3 حارات وشارع خدمة في الاتجاهين ، وتطوير وتوسعة شارع الشهيد راشد بن سالم بن فاضل إلى 3 حارات ومواقف وممشى على الجانبين .