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    حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم لتطوير طرق بالذيد

    المصدر:
    • الشارقة – عصام الدين عوض
    التاريخ:

    اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم مسميات  لبعض الطرق واعادة اصلاحات وتطوير  لبعضها في مدينة الذيد ، منها ميدان محمد بن علي بن هويدن وشارع الشهيد سلطان  محمد بن هويدن وميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي ، ثم ميدان وشاح الذي يتقاطع مع شارع خورفكان ، ثم شارع وشاح ، وميدان راشد بن محمد بن حامد الطنيجي وشارع راشد بن سالم بن فاضل ، بتكلفة 100 مليون درهم ، ويشمل التطوير توسعة شارع الشهيد سلطان  محمد بن هويدن وشارع وشاح إلى 3 حارات وشارع خدمة في الاتجاهين ، وتطوير وتوسعة شارع الشهيد راشد بن سالم بن فاضل إلى 3 حارات ومواقف وممشى على الجانبين .
     

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