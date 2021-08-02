محمد بن راشد يُصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة ومجلس أمناء بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

​أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (26) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم (27) لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة.

ونص القرار رقم (26)، على تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة حمد عبيد المنصوري، وعُضويّة كلٍّ من: يوسف حمد الشـيباني، نائباً للرئيس، ومحمــــد عــبـــدالله الزفيــــن، وحميــــد عــــلي المحــــســن، ومنصــور جمــعه بوعصيــبه. كما نصَّ القرار رقم (27)، على تشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، برئاسة محمد جمعة النابودة، وعُضويّة كلٍّ من: إبراهيــــم بوملحـة، نائباً للرئيس، ونبيــل قرقــاش، وخالد علي بن زايد الفلاسي، ومحمــــد عبدالله التوحيــدي، وعبدالرحيــــم حسيــن أهلي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز