استيفاء العدد المطلوب في دراسة الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن استيفاء العدد المطلوب في الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 سنة، والتي أقرتها الدائرة، تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد إثبات فاعلية اللقاح في تقليل نسب الإصابة وحدة الأعراض بين الفئات المستهدفة.

وأوضحت الدائرة أن الدراسة قد شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال المتطوعين وذويهم، حيث تمت مشاركة كل طفل في هذه الدراسة، بعد الموافقة الكاملة من ولي الأمر، وسيتم إخضاعهم للمراقبة والمتابعة عن كثب، كما تم تزويد أولياء الأمور والأطفال، بالتفاصيل الكاملة حول المشاركة، وسيتلقون الدعم اللازم خلال كل خطوة منها.

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