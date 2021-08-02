30 مبدعاً إماراتياً يعيدون تصميم 10 حدائق عامة في دبي

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

كشفت كل من «براند دبي» وبلدية دبي، عن اختيار 10 حدائق عامة في مناطق مختلفة بدبي، سيشارك في إعادة تصميمها 30 فرداً من المجتمع الإبداعي الإماراتي، معظمهم من الخريجين الجدد والمهنيين الشباب. جاء ذلك خلال الحدث الذي نظمته «براند دبي»، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بمشاركة بلدية دبي، والذي أعلن فيه الجانبان عن المبادرة المشتركة، والتي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية، والرامية إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وتم اختيار المبدعين الشباب، بناءً على السيرة الإبداعية لأعمالهم الفنية في مجال إنتاج وتصميم مرافق الحدائق، بمواد صديقة للبيئة، وأساليب بناء حديثة ومبتكرة، تساعد على تنشيط حيوية الحدائق وجذب الزوار.

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