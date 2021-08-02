«الاتصال الحكومي» بحكومة دبي تناقش دور الجهات الحكومية في ترويج «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وام

عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في إمارة دبي - التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي - اجتماعاً في مركز دبي للمؤتمرات في مقر إكسبو 2020 ، بحضور أعضاء الشبكة من مديري إدارات الاتصال الحكومي بالجهات الحكومية في الإمارة.

واطلع أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي على أهم المستجدات الخاصة بالاستضافة والفعاليات المصاحبة وبرامج ساحة الوصل، وآخر الاستعدادات لانطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، كما استعرضوا أفضل المبادرات الرامية إلى دعم وصول رسالة دبي إلى العالم، عبر اتساق الخطاب الحكومي فضلاً عن تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بما يؤكد قوة وتأثير الرسالة على النحو المرجو خلال هذا المحفل الهام.

جهود

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود شبكة الاتصال الحكومي لضمان التنسيق الكامل في مجال الاتصال بين جميع الجهات الحكومية في الإمارة وربط أنشطة الاتصال وفق طريقة منهجية بما يدعم تطوير عمل وأداء إدارات الاتصال الحكومي في مختلف الجهات.

الجدير بالذكر أن شبكة الاتصال الحكومي التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تهدف إلى تحقيق التكامل في توحيد الرسائل الحكومية الإعلامية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، ومواكبة التغيرات المستقبلية في جميع المجالات من خلال وضع الأطر والمنهجيات التي تحقق تطلعات حكومة المستقبل، وتنسيق جهود الاتصال بين الجهات الحكومية من خلال الالتزام بتطبيق الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي.

مستجدات

تطرق الحضور إلى المستجدات على ساحة الاتصال الحكومي واستعراض دور الجهات الحكومية في الترويج للحدث المزمع انطلاقه في الأول من شهر أكتوبر المقبل. جاء ذلك تزامناً مع بدء الحملة الإعلامية والترويجية للحدث العالمي الأهم والأضخم على أجندة دبي هذا العام، حيث شدد الحضور على ضرورة ضمان اتساق الرسائل الإعلامية مع أهداف الشبكة بتكريس نهج الصوت الواحد للاتصال في حكومة دبي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

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