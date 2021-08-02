فتح باب التسجيل لدورة مرشحي الضباط في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن فتح باب التسجيل للانضمام لشرطة دبي أمام الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وسيتم فتح باب التسجيل للطلاب في دورة مرشحي الضباط الدفعة الثالثة والثلاثين، فيما سيتم فتح باب التسجيل للطالبات في دورة مرشحي الضباط الدفعة الخامسة. وأوضح العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أنه على الراغبين في الالتحاق بشرطة دبي تقديم طلباتهم عبر منصة التوظيف الذكي من خلال الرابط ‏‏‏‏‏https :// ejob.dubaipolice.gov.ae على أن يستمر التسجيل حتى 6 من الشهر الجاري.

شروط

وأكد العميد صالح مراد، أن هنالك العديد من الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، تتمثل في أن يكون من مواطني الدولة وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، لم يسبق له/‏‏‏‏‏لها الحكم عليه/‏‏‏‏‏ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مستندات مطلوبة

وأكد العميد صالح مراد أن المتقدم عليه إرفاق نسخ من المستندات الآتية للتقديم للالتحاق بشرطة دبي، وهي شهادة بحث الحالة الجنائية صادرة وموجهة من القيادة العامة لشرطة دبي، وجواز السفر مع الرقم الموحد ساري المفعول، وخلاصة القيد، والشهادة الدراسية مصدقة حسب الأصول، وشهادة الميلاد، والهوية الإماراتية، وشهادة اللغة الإنجليزية Emsat بمعدل لا يقل عن (1100) أو شهادة التوفل بمعدل (500 درجة)، أو شهادة الـ ILETS بمعدل (5 درجات)، وشهادة اللغة العربية (Emsat) بدرجة لا تقل عن (1000)، وصورة شخصية ملونة، وشهادة الإعفاء من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أو شهادات اجتياز دورة الخدمة الوطنية (لمن يهمه الأمر، التأسيسية، التخصصية).

اختبارات ذكية

تتمثل شروط الاختيار في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز الفحوصات الطبية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية.

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