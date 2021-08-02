جامعة الشارقة الـ 19 على مستوى الجامعات عربياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

احتلت جامعة الشارقة المرتبة 19 من مجموع 155 جامعة مشاركة على مستوى الجامعات الناشطة في الدول العربية طبقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021، والذي صدر في السابع والعشرين من يوليو الماضي، كما احتلت جامعة الشارقة في التصنيف نفسه المرتبة الثالثة على مستوى الدولة والـ 13 من مجموع 39 جامعة مشاركة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: إن هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تقضي بالعمل على تعزيز مكانة الجامعة عالمياً، من خلال وضع خطة استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعة من جميع جوانبها البحثية والأكاديمية المختلفة، مبيناً أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الجامعة في رحلتها نحو التميز وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والعالمي، والذي كان قد تم الإعلان عنه من طرف مؤسسة التايمز للتعليم العالي أخيراً والخاص بتصنيفات عام 2021 وتشير إلى تقدم الجامعة إلى المرتبة 109 عالمياً ضمن تصنيف التايمز للجامعات في دول الاقتصادات الناشئة، كما حققت الجامعة تقدماً بأكثر من 100 رتبة لتصبح في فئة الـ 601 لأفضل جامعة في العالم.

منهجية

أوضح الدكتور النعيمي أن تصنيف التايمز الجديد للجامعات العربية يعتمد على المنهجية نفسها المتبعة في تصنيف الجامعات على المستوى العالمي، ولكن تم إجراء بعض التعديلات المهمة، وتم تضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات الجامعات في المنطقة العربية، حيث استخدم هذا التصنيف 16 مؤشراً من مؤشرات الأداء التي تمت معالجتها بعناية لتوافق طبيعة الجامعات في المنطقة العربية، وتم دمج هذه المؤشرات في 5 مجالات محددة يتم من خلالها تقييم وتصنيف الجامعات.

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