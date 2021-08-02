انطلاق البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي

المصدر: أبوظبي- البيان

باشر مركز الشباب العربي، فعاليات البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي، لتأهيل الشباب والشابات بأحدث المهارات الاحترافية التي يحتاجونها، لصناعة المحتوى الرقمي المسموع، والاستفادة من الصعود المستمر للبودكاست في المنطقة العربية والعالم. وكان المركز قد استقبل مئات الطلبات، للتنافس على عضوية البرنامج، حيث علمت لجنة تقييم متخصصة، بمراجعة الطلبات، لاختيار المتنافسين. وكشف المركز عن أسماء الأعضاء المقبولين في النسخة الأولى، حيث سيبدأ بتدريب المنتسبين، الذين يمثلون 18 دولة عربية، على أفضل الآليات والممارسات لإنتاج محتوى البودكاست، وذلك من خلال دورات تدريبية تخصصية، بالتعاون مع مؤسسات ذات حضور متميز في هذا المجال، لتمكين الشباب بمهارات صناعة البودكاست، والمدونات الصوتية، من أجل تأسيس وتطوير منصاتهم الصوتية الخاصة.

محاور

وتشمل المرحلة الأولى كافة منتسبي البرنامج، وتوزعهم على 20 مجموعة، لتدربهم ضمن 3 محاور أساسية، هي: خصائص منتج البودكاست الناجح، وتأسيس استوديو تسجيل في المنزل، وفنون التعليق الصوتي، لتنتهي بحوالي 100 حلقة بودكاست، من إنتاج المشاركين في البرنامج، ليتم على أساسها اختيار المتأهلين للمرحلة الثانية. ويحظى المتأهلون للمرحلة الثانية من البرنامج، بفرصة حصرية للحصول على ساعات من الاستشارات الفردية التخصصية، مع الخبراء في 3 مجالات رئيسة، هي: إعداد خطة العمل، وتطوير الإنتاج التقني، ووضع خطة النشر والتسويق.

ويضم البرنامج الذي يتواصل على مدى أشهر، 3 شباب وشابات من كلٍ من: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والمغرب، ولبنان، والأردن، والسودان، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وتونس، والجزائر، واليمن، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر.

شراكات استراتيجية

وأكدت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن تمكين الشباب بالمهارات المتقدمة، خاصة في القطاعات الحيوية الجديدة، مثل إنتاج المحتوى الرقمي الهادف، باستخدام التكنولوجيا، يمكنهم من تحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني، ويتيح لهم المساهمة في تنمية مجتمعاتهم.

جيل جديد

ومن جانبه، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي: يؤكد الإقبال الواسع من الشباب على التسجيل في البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي، حرص الشباب على اكتساب مهارات تخصصية جديدة، وهو يضم الآن، مع انطلاق فعالياته التدريبية، شباباً من 17 دولة عربية، سيحظون بتدريب احترافي، على أفضل مهارات إنتاج البودكاست، طوال 3 أشهر، بالاستفادة من الخبراء والمنصات المتخصصة.

فئات متنوعة

ومن ناحيته، أكد صادق جرار المدير التنفيذي بالإنابة لمركز الشباب العربي، أن فريق المركز سيعمل مع الشركاء خلال الأشهر الـ 3 القادمة، على ربط المواهب المشاركة بمختلف الفرص والمهارات في عالم الإنتاج الصوتي الاحترافي، وسيحرص على تعزيز المخرجات، خصوصاً المرتبطة بدعم المواهب المميزة.

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