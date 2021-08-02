إطلاق المرحلة الأولى لاستراتيجية «دبي لخدمات الإسعاف 2022 - 2027»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المرحلة الأولى لمشروع «استراتيجية مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 2022-2027، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه خليفة الدراي المديرالتنفيذي للمؤسسة بحضور قيادات المؤسسة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين من كلية مينا للإدارة. واستعرض الاجتماع عدداً من تقارير أفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم خدمات الإسعاف، وأدوات التخطيط الحديثة التي تتماشى مع سرعة المتغيرات.

تحديات

أكد خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة إن المرحلة المقبلة هي مرحلة إدارة التحديات، ونحن نعشق التحديات لأننا تخرجنا من مدرسة التحديات الحقيقة، مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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