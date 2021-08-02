حاكم الشارقة يعتمد مشروع تسوية حي الشنوف السكني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروع تسوية الأراضي السكنية بحي الشنوف السكني، المكون من 13 منطقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون درهم، كما اعتمد سموه صباح أمس، الطريق الرابط بين شارع الإمارات، الذي يربط بين مختلف مناطق الدولة، وضاحية مهذب، باسم الطريق الدائري، وتتكون ضاحية مهذب من حي الشنوف، وحي هديبة، وهي عبارة عن 14 منطقة سكنية.

تصريح

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في مداخلة له أمس، عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، أنه تم الانتهاء من اعتماد تصاميم الطرق في منطقتي الرحمانية والسيوح، بقيمة 100 مليون درهم، وبطول 90 كيلومتراً، وذلك بعد اعتمادها من صاحب السمو حاكم الشارقة، وسوف يبدأ التنفيذ فيها خلال شهر من الآن، لأنها طرحت للمناقصة، ومن ثم البدء في الأعمال مباشرة، بعد إرساء المناقصة.

محاور

وقال إن معظم المحاور الرئيسة من طرق في منطقة النوف وخلافها تم تغطيتها، كما أن المتبقية تعد ضيقة، لا تستوعب وجود مجارٍ في المستقبل، لذلك، لا بد من عمل توازن فيها ما بين هيئة الطرق ودائرة الأشغال، لافتاً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، دائماً ما يوجه بضرورة توفير الطرق، والتيسير على المواطنين في تلك المناطق، خصوصاً الامتدادات الجديدة، كما أن الانتهاء من تقاطع شارع الشيخ ماجد بن سلطان، سوف يكون جاهزاً بعد 45 يوماً، وتقاطع الشيخ محمد بن سلطان، سوف تنتهي الأعمال منه بعد شهر من الآن.

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