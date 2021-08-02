«الطاقة والبنية التحتية» تطوّر منصة إلكترونية لجذب الفرص الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنها حققت زيادة في نمو الإيرادات الاستثمارية من الأنشطة التجارية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي تضمنت نشاط تأجير المساحات في استراحات الطرق، ونشاط الإعلانات الخارجية، حيث بلغت الزيادة نحو 140% منذ بداية العام الجاري 2021، وهي الفترة التي تمثل بدء مراحل التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وبدء العودة التدريجية للسوق الإعلاني وانتعاش مدخلاته، مقارنة بعام 2020.

تطوير

وكشفت الوزارة أنها بصدد تطوير منصة إلكترونية بهدف إطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية وتسهيل وتسريع إجراءات التعامل والتعاقد مع المستثمرين، وبما يدعم تطلعات حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي، حيث تهدف المنصة إلى ترسيخ مكانة الوزارة كوجهة مثالية للاستثمار، وذلك من خلال التجربة الفريدة التي تقدمها وتنسجم مع التحول الرقمي لدولة الإمارات، مؤكداً على أن توجيهات معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تستهدف تعزيز انفتاح الوزارة على القطاع الخاص والفاعلين في مجال الاستثمار لتطوير آليات عمل جديدة تحقق التطلعات ومستهدفات المستقبل.

استثماروبدوره أكد المهندس حسن محمد المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف توسيع نطاق الاستثمار لتشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الدولة للـ50 عاماً المقبلة، في دعم الاقتصاد الوطني.

نمو

وقال المنصوري: «إن هذا النمو يأتي في سياق حرص الوزارة على تعزيز الاستثمار الأمثل في منظومة الإعلانات الخارجية، وإنها طورت حلولاً مبتكرة وفاعلة للنهوض بهذا السوق الذي يشكل إحدى الدعامات الرئيسة لخطط الوزارة المستقبلية للنمو والتطوير، عبر إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، في الوقت الذي تدرس فيه إضافة آفاق ومجالات جديدة للأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف قطاعاتها من أجل دعم تحقيق الاستدامة المالية».

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