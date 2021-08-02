موقع هندي: الإقامة الذهبية تكرس نهج الإمارات باستقطاب المواهب

المصدر: (إعداد - فاتن صبح)

أكد موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي، أن حصول عدد كبير من رجال الأعمال والأطباء والعلماء والمبتكرين والمبدعين الهنود، على الإقامة الذهبية، يعكس نهج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على استقطاب المواهب والمبدعين.

وأضاف الموقع: لا يقتصر منح الإقامة الذهبية على رجال الأعمال والمقاولين، بل على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والعلماء والمبتكرين والرياضيين والممثلين، الذين حصل عدد كبير منهم على الإقامة الذهبية. وبيّن الموقع أن معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، لطالما أكدت عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على الاحتفاظ بمواهب المغتربين الواعدة والأكثر إشراقاً. وقالت في هذا الصدد: فخورون بعلمائنا والمثقفين لدينا. إنهم مهمون جداً لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

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