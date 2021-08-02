339301 طلب أنجزتها «قضاء أبوظبي» عن بُعد خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مؤشرات الأداء للعمليات القضائية والعدلية، والتحول إلى التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، أثبت الجاهزية الإدارية والتقنية لدائرة القضاء، وقدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في جميع الظروف والأوقات بكفاءة وجودة عالية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات والتعامل مع مختلف المتغيرات، بما يضمن استدامة الخدمات القضائية وتقديمها وفق أرقى المعايير العالمية.

وأفاد العبري أن الاستجابة السريعة في التعامل مع التحولات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، وامتداد أثرها على نواحي الحياة المختلفة، أظهر كفاءة مشهودة لدائرة القضاء في التعامل مع الأزمة واستطاعتها الاستمرارية في تقديم خدماتها القضائية والعدلية بفعالية غير مسبوقة.

إحصاءات

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة القضاء، وفق تقرير مؤشر العمل عن بُعد في محاكم أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إنجاز 339 ألفاً و301 طلب قضائي عن بُعد، إلى جانب عقد 34006 جلسات محاكمة مرئية لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، و83249 جلسة للمحاكمات الجزائية.

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