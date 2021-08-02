70 % نسبة إنجاز خطة «تحقيق أمنية» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكّنها من إنجاز أكثر من 70% من استراتيجيتها السنوية خلال النصف الأول من عام 2021.

وثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» جهود فريق عمل المؤسسة المتواصلة على الرغم من الظروف التي أفرزتها جائحة كورونا، مُشيدة بتفانيهم في تنفيذ المُبادرات والأنشطة وعقد الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والتي أسهمت بمجملها في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى وتعزيز السعادة في قلوبهم.

بداية

وكان يناير من هذا العام قد شهد بداية مُجزية مع استقبال معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع لوفد «تحقيق أمنية»، وتأكيدها أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي تؤديه المؤسسة في تعميم السعادة لدى الأطفال المرضى، وترسيخ الإيجابية على نطاق المجتمع، وتحفيز روح المبادرة والتعاون والتكاتف والإنجاز تحت مظلة العمل الإنساني بلا حدود.

كما خلق ماراثون «الركض لتحقيق الأمنيات» أولى فعاليات المؤسسة، للجميع ذكريات لا تُنسى بعد المُعاناة من فترة الإغلاق الطويل، بدعم من مدينة زايد الرياضية، بنك أبوظبي التجاري وشركة جلف مالتي سبورت الشريك الراعي للماراثون.

خير

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «لقد كانت جائحة «كوفيد 19» قاسية على اقتصادات العالم بالنسبة ذاتها تقريباً على الصحة النفسية والعاطفية للناس، وفي مثل هذه الأوقات الصعبة غالباً ما يتمّ نسيان المؤسسات الخيرية التي تعتمد على الدعم لمواصلة العمل، غير أن الخير الذي يعمّ أرض الإمارات يُساعدنا على الاستمرار ونشر السعادة في قلوب الأطفال المرضى».

إنجازات

وأوضح: «كان من أهم إنجازاتنا منذ بداية العام توقيع مذكّرات تفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومع ميد كلينيك «الشرق الأوسط» إضافة إلى رابطة رواد التواصل الاجتماعي التابعة لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية.

كما ثمّن الزبيدي جهود العديد من الجهات الداعمة لاستراتيجية المؤسسة الإنسانية خلال شهر رمضان الكريم، مثل التعاون مع منتجع جميرا السعديات، الذي ساهم في تحقيق أمنيات طفلين إضافة إلى تحقيق 4 أمنيات للأطفال من خلال حملة «عندما تتلاقى النجوم» بالتعاون مع أمريكانا- هارديز، وأمنية طفلة بالتعاون مع شركة «ستيب تو مينا».

تطور

شهد تطوير موقع مؤسسة «تحقيق أمنية» الإلكتروني، الذي يهدف إلى إيجاد واجهة آمنة للراغبين بالتبرّع بالبطاقات البنكية، إضافة إلى حملات التبرّع بالتعاون مع مؤسستي «اتصالات» و«دو» إقبالاً مُتميّزاً خلال شهر رمضان، الأمر الذي ساهم في دعم أعمال المؤسسة وتحقيق أمنيات المزيد من الأطفال المرضى.

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