152 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة بالنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الزكاة أنه حقق ما نسبته 76٪ من الإيرادات المستهدفة خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت إيرادات صندوق الزكاة في النصف الأول من العام الجاري نحو 152 مليوناً 513 ألفاً و269 درهماً.

وبهذا الصدد أشار عبد الله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، إلى أن الصندوق من خلال حملته الإعلامية الموجهة، وجودة الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المطورة؛ استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، فقد بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع المتنوعة 101,855 مزكياً وبزيادة بلغت 58% عن العام الماضي لنفس الفترة، وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، كان من أبرزها قناة الدفع عبر التحويلات البنكية المباشرة عبر البنوك، حيث بلغت 46.8 مليون درهم، تلتها بوابات البنوك الرقمية، حيث تلقى الصندوق من خلالها 46.7 مليون درهم، ثم قناة الدفع عبر مركز خدمات المزكين بمبلغ وقدره 27.9 مليون درهم، ثم قناة الدفع عبر حكومة دبي الإلكترونية بمبلغ 13.9 مليون درهم.

وعن حجم الإيرادات بناء على تصنيف القنوات، فقد تصدرت القنوات التقليدية الحظ الأوفر من الإيرادات من خلال مركز خدمات المزكين والتحويلات البنكية ونحوها، حيث بلغت 80 مليوناً و54 ألفاً و304 دراهم، وتليها الإيرادات من خلال القنوات الذكية، حيث بلغت 46 مليوناً و829 ألفاً و700 درهم، ثم الإيرادات من خلال القنوات الإلكترونية، والتي بلغت 21 مليوناً و629 ألفاً و957 درهماً.

وأضاف إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من الأداء سعياً نحو الريادة والتميز، وهذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.

وأشار المهيري إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae والتطبيق الذكي على متجر تطبيقات أبل وغوغل، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، والبوابات الإلكترونية للبنوك، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة، وكان من أحدثها دفع الزكاة عبر تطبيق دبي الآن، والذي تم تدشينه في رمضان.

وجدد الأمين العام شكره وتقديره لجموع المزكين الذين ساهموا بأموال الزكاة لديهم، مؤكداً مواصلة العمل على نشر الوعي بفريضة الزكاة لدى الجمهور، من خلال شتى الوسائل المتاحة، سواء من ناحية التكنولوجيا المتطورة أو عن طريق الحملات الإعلامية المكثفة، وذلك في سبيل تحقيق مجتمع متراحم ومتكافل.

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