نسخة محدثة من الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية

المصدر: دبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النسخة المحدثة من الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي أطلقته للمرة الأولى في عام 2014، ويشكل مرجعاً مهماً للسياسات والإجراءات التي تدعم وتساند المعنيين والمختصين، عند تطبيق تشريعات وأنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وقالت عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، إن إطلاق النسخة المحدثة من الدليل، يأتي ضمن جهود الهيئة لتوعية الوزارات والجهات الاتحادية بسياسات وتشريعات وإجراءات الموارد البشرية، المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يضمن التطبيق الأمثل لهذه التشريعات، وسلامة الإجراءات المنفذة.

وذكرت أن تحديث الدليل، يجسد حرص الهيئة على المراجعة الدورية لسياسات وتشريعات وأنظمة وأدلة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، واهتمامها بتوضيح وتبسيط إجراءات الموارد البشرية، التي ينفذها موظفو ومسؤولو إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، عبر منصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية الأخرى، المنضوية تحت مظلتها.

وأوضحت أن الهيئة تركز، من خلال الدليل، على تنظيم العلاقة بين الموظفين والإدارة أو الجهة الاتحادية، بحيث يشكل مرجعية مهمة لإدارات الموارد البشرية في تطبيق تشريعات وسياسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، ورفع كفاءة الإدارات في الوزارات والجهات الاتحادية.

وأضافت أن الدليل يتميز بأنه يترجم السياسات والإجراءات، إلى نظام شامل ومتكامل، يربط وينظم كل أنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ويضع إطار عمل مرناً، يحدد الأولويات، وينظم العمليات، وينسق الإجراءات، فضلاً عن أنه يضع حداً للالتباس والتداخل والازدواجية بين مهام ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية، والإدارات والوحدات التنظيمية الأخرى.

ويمكّن الدليل مسؤولي وموظفي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، من التطبيق السليم لتشريعات وأنظمة الموارد البشرية، وفق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، بما يعزز منظومة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بأداء إدارات الموارد البشرية، ويتيح لها التركيز على المبادرات الاستراتيجية للجهات.

من جانبه، ذكر حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أن الدليل يقدم شرحاً مفصلاً عن السياسات المتبعة، والإجراءات ضمن العمليات الأساسية في مجال الموارد البشرية وشؤونها، والآليات المتعلقة بالتنسيق، وضمان الجودة، والتي ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، اتباعها لكي تؤدي دورها، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للدولة.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد عقد 3 ورش توعوية افتراضية، لمسؤولي وموظفي إدارات الموارد البشرية، والشؤون القانونية، في الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل الدليل الاسترشادي، وآليات استخدامه، واستعراض أبرز ما جاء في نسخته المحدثة.

من جهتها، أوضحت آسيا البلوشي رئيس قسم السياسات والبحوث في الهيئة، أن الهيئة تتيح خدماتها المختلفة لكافة موظفي الحكومة الاتحادية، وجمهور المتعاملين، عبر مجموعة من القنوات الذكية والإلكترونية، ومنها: نظام «بياناتي»، وتطبيق FAHR الذكي، ونظام إسعاد المتعاملين، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد»، حيث يمكنهم الحصول على كافة الخدمات في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.

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