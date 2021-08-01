تعاونية الاتحاد تفتتح فرعها في منطقة الجميرا الأولى بكلفة 42 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

افتتحت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، فرعها الـ 23 في منطقة الجميرا الأولى، بتكلفة بلغت 42 مليون درهم، وذلك في إطار خططها للانتشار والتوسع بما يسعد مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد، إذ يهدف الفرع الجديد الذي يحتل موقعاً استراتيجياً إلى أن يكون وجهة عائلية استثنائية لسكان وزوار الجميرا والمناطق المحيطة بها، حيث أطلقت بمناسبة افتتاحه حملة تخفيضات على تشكيلة كبيرة من المنتجات وصلت نسبتها إلى 75%.

وافتتح الفرع الجديد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، بحضور علي بن عبد الله الشعفار، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشعفار للاستثمار، ومديري القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.

وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن افتتاح الفروع الجديدة بالتتابع ووفقاً لخطط مدروسة وموضوعة يشكل دليلاً قوياً على مدى التزام التعاونية على إيجاد وجهات تسوق عائلية متنوعة تتبع لها مصممة وفق أفضل المعايير العالمية لتلبية احتياجات المتسوقين من كافة الفئات المجتمعية، وبما يتماشى مع تطور قطاع التجزئة بالدولة بشكل سريع، مؤكداً أنه مع افتتاح الفرع الـ 23 لتعاونية الاتحاد سترتفع نسب المخزون الاستراتيجي للسلع لديها بنسبة 40%، ما يجعله يكفي حاجة سكان إمارة دبي لمدة 6 شهور.

وتابع: استطاعت التعاونية على الرغم من التحديات التي أوجدتها جائحة كورونا وتأثر بعض القطاعات بها من تحويل التحديات لفرص استثمارية والاستمرار في تنفيذ استراتيجياتها لتحقيق رؤيتها وأهدافها والالتزام بأجندة عملياتها لتقديم خدماتها بمستوى عال، وذلك لخلق خيارات أكبر وأوسع لجميع المتعاملين.

وحول تفاصيل الفرع الجديد أكدت المهندسة مدية المري، مدير قطاع الاستثمار في تعاونية الاتحاد، أن الفرع الجديد لتعاونية الاتحاد في منطقة جميرا الأولى بلغت كلفته 42 مليون درهم، حيث يضم طابقاً سفلياً وأرضياً وأول، إذ بلغت مساحة البناء الإجمالية للمشروع 105,533 قدماً مربعة، لافتة إلى أن مساحة صالة العرض بلغت 25,278 قدمً مربعة، كما يضم عدداً من المحال التجارية، و61 موقفاً للسيارات موزعة على الطابقين السفلي والأرضي.

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