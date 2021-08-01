بلدية عجمان تنجز «نصب البراقة» في شارع الكورنيش

المصدر: عجمان - البيان

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشروع نصب البراقة والذي يندرج تحت مبادرة «فن عجمان» والتي أطلقتها الدائرة لنشر الجمال في كافة مناطق الإمارة، حيث أقيم النصب على مساحة 1809.56أمتار مربعة في قطاع مركز المدينة بمنطقة الرميلة 2 في شارع الكورنيش، ليكون معلماً جمالياً جديداً للسكان والزوار والسياح.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة: أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بتزيين إمارة عجمان وتضمينها بمعالم جمالية متعددة تبرز صورتها الحضارية باعتبارها مدينة حاضنة للفن والجمال والإبداع.



تصميم



وبين بن عمير أن الدائرة أوكلت مهمة تصميم النصب للفنان الإماراتي خالد الشعفار لإيمانها بإبداعات أبناء الوطن وحرصها على دعم وتمكين العقول المفكرة والمواهب الفذة وفتح آفاق العمل المشترك والذي يلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة، مبيناً أن النصب يمتاز بحفاظه على الطابع الأصيل والتراث العريق للإمارة.

وأشاد بن عمير بجهود فريق العمل الطموح في الدائرة والذي عمل على مدار 100 يوم عمل متواصل على متابعة المشروع والمرور بكافة مراحله وصولاً لإنجازه بالكامل وافتتاحه أمام الجميع، مبيناً أن الحفاظ على الطابع الأصيل والهوية العريقة لإمارة عجمان هو أحد أهم أهدافنا في ظل التطور السريع والمتغيرات المتلاحقة، كما أن نصب البراقة يقف شامخاً ليزين شارع الكورنيش جاذباً أنظار المارة والذين يتأملون النصب والذي اعتمد في تصميمه على شكل الطائرة الورقية من الأمام، كما ويضم مركباً شراعياً قديماً يعد أحد أهم الموروثات بعجمان.



موروث



وتابع: إن المركب الشراعي القديم والذي كان يسمى بالبراقة لسرعته الفائقة، يعد موروثاً للمغفور له بإذن الله الشيخ حميد بن عبد العزيز النعيمي، رحمه الله، والذي جعل البراقة مصدر رزق وخيرات للعديد من السكان، كما وامتازت البراقة بضخامة حجمها حيث تتسع لـ 100 شخص، مبيناً أن الدائرة ارتأت انجاز هذا النصب ليكون شاهداً حياً على تاريخ الإمارة الأصيل ومثالاً يقدم للأجيال الناشئة عن قيم الأجداد والمبادئ السامية.

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