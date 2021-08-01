«العدل» توفر قاموساً للمصطلحات القانونية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت إدارة البحث والدراسات في وزارة العدل عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن توفير خدمة الترجمة الفورية للمصطلحات القانونية من اللغة العربية إلى الإنجليزية، وبالعكس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل (www.moj.gov.ae).

وتتيح الخدمة لكل المتعاملين التعرف على جميع المصطلحات القانونية الواردة في محاضر جلسات المحاكمة وغيرها، دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقار المحاكم التابعة لوزارة العدل أو مكاتب المستشارين القانونيين الخاصة، سواء أكانت (باللغتين العربية والإنجليزية)، حيث حرصت الإدارة على تطوير الخدمة بحيث تحتوى على الكلمات الأساسية الواردة في تشريعات وقوانين الدولة مع مرادفاتها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وعملت الوزارة على توفير كل المتطلبات اللازمة لإطلاق الخدمة والتي تم تطويرها كجزء من مبادرات وزارة العدل الإلكترونية وبالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات في التحول الإلكتروني، وتقديم خدمات عدلية ذات طابع ذكي.

وتعد هذه الخدمة مشروعاً قانونياً متكاملاً لنشر الثقافة القانونية، حيث يتبنى وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتوحيد المصطلحات القانونية لدولة الإمارات التي تقودها وزارة العدل والجهات القضائية التابعة لها.

وتم تصميم الخدمة لتعمل بشكل ذكي وسهل ومبسط، وبأقل عدد من الخطوات، في الوقت الذي ستعزز فيه الخدمة من مد جسور التواصل بين وزارة العدل وكل فئات المجتمع، فضلاً عن نشر الثقافة القانونية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

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