«الزراعة والسلامة الغذائية» توصي بالحيطة في التعامل مع الغذاء خلال السفر

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

نشرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على موقعها الإلكتروني مطبوعة توعية بعنوان «غذائي حلال في الحل والترحال»، ويأتي ذلك للتأكيد على الجهود التي تبذلها الهيئة من خلال تبنيها لأفضل التقنيات والممارسات وبرامج التوعية المعتمدة في المجال الغذائي، الزراعي، والحيواني.

وأكدت الهيئة أن الطعام والشـراب من الأمور الأساســية التــي يفكر بها المســافر، خصوصاً إذا كانــت وجهتــه لدولــة جديدة لم يســبق لــه زيارتها من قبــل، فاختيار المأكولات والمشــروبات الســليمة والمغذيــة والمتوافقــة مــع ديننــا وثقافتنــا العربيــة الإسلامية، يتطلــب منــا توخــي الحيطــة والحــذر فــي التعامــل مــع الأغذية والمشروبات المعروضة في بعض الدول على اختلاف أنواعها.



8 نصائح



وقدمت الهيئة 8 نصائح لضمــان الحصول على غذاء صحي وسليم وآمن خلال السفر، وكيفية التعامل مع المنتجات الغذائية منها، تجنــب شــراء الأطعمــة المكشــوفة والمعرضــة للغبــار والذباب، وغسل الخضروات والفواكه قبل تناولها، وقــراءة البطاقــة الغذائية جيداً للتأكد مــن صلاحية المادة الغذائية ولتجنــب تنــاول الأغذيــة التــي تحتــوي علــى الكحول أو أي من مشتقات الخنزير، ونوهت الهيئة إلى ضرورة شــرب الميــاه المعبــأة أو المعقمة والبعد عن الشــرب من الحنفيات، وتجنــب تنــاول الطعــام النيء أو غيــر المطبوخ بشــكل جيد، هذا بالإضافة إلى تفادي منتجات الألبان غير المبسترة، وتجنــب تنــاول الأطعمــة التــي تــم تخزينهــا أو إعدادها بطريقة غير صحية، وأكدت أهمية تناول الفواكه بعد تقشيرها.

وضمن جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بأفضل ممارسات السلامة الغذائية وبهدف تعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلك أصدرت الهيئة قائمة بثلاث لغات (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) حول الأســماء والمرادفات الخاصة بالكحول ولحم الخنزير ومشتقاته باللغات المختلفة، والتي تعين المسافر على أخذ الحيطة والحذر، والتمتع بغذاء آمن خلال سفره، يأتي ذلك للتأكيد على حرص الهيئة على توعية الجمهور بأفضل الممارسات في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة، وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالغذاء للمجتمع في كل الظروف، وضمان تأمين الغذاء الآمن والسليم والالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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