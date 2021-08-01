14 ألف معاملة أنجزتها شرطة الشارقة عبر منصاتها الذكية في 6 أشهر

المصدر: الشارقة – البيان

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة نسبة 95% في مستوى السعادة عن الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفق استطلاعات الرأي لقياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة، من أجل ‏سعي القيادة إلى الريادة والتميّز في تقديم الخدمات الحكومية.

وكشف العقيد ناصر بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة الشارقة أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصات شرطة الشارقة الذكية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت (14.066) معاملة ذكية، تنوعت ما بين الخدمات المجتمعية الأمنية، والخدمات الشرطية، والمرورية، وخدمات رجال الأعمال.



34 خدمة



وأضاف العقيد بن عفصان: «إن الخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة عبر تطبيقها الذكي» Shjpolice، وموقعها الإلكتروني www.shjpolice.gov.ae، البالغ عددها 34 خدمة ذكية، تمثل نسبة 71% من خطة التحوّل ‏الرقمي للخدمات القابلة للتحول‏، والتي أسهمت في تسريع وتيرة إنجاز الخدمات، وأتاحت للمتعاملين سهولة الحصول على الخدمات في أي وقت ومكان دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، الأمر الذي يعكس اهتمام ‏القيادة ‏في تطوير وتحسين قنواتها الذكية، تماشياً مع الأهداف والتوجهات الحكومية في هذا الشأن.‏

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