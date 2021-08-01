تكريم موظفي جمارك الشارقة لإحباطهم إدخال مواد مخدرة

المصدر: الشارقة – البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عدداً من موظفي جمارك الشارقة، وذلك لتمكنهم من إحباط محاولة إدخال مواد مخدرة إلى الدولة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة ‏بالشارقة.

أمن

وجاء التكريم حرصاً من شرطة الشارقة على تكريم كل من يساهم في حفظ أمن وأمان المجتمع، وتقديراً للحس الأمني لموظفي الجمارك، ولإسهامهم الكبير في القبض على كل من تسول له نفسه بإدخال أي محظورات عبر المنافذ البحرية للإمارة.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على ‏الإنجاز الذي قاموا به، مؤكداً على الدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين للقيادة بتكامل الأدوار لحماية أمن حدود الإمارة من كافة المخاطر المحتملة، بما يحقق الأهداف المشتركة في حماية أمن، واستقراره الوطن.

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